مشروعات استثمارية وخدمية .. محافظ المنوفية يلتقي وفد هيئة الأوقاف لاستغلال الأصول

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، الدكتور خالد الطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والهيئة، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من أراضي وممتلكات هيئة الأوقاف المصرية غير المستغلة ووضعها على خريطة التنمية والاستثمار بالمحافظة من خلال إقامة مشروعات استثمارية وتنموية وخدمية ذات مردود اقتصادي ومجتمعي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات أبناء المحافظة، حضر اللقاء، محمد موسى نائب المحافظ، اللواء وئام عبد الله مساعد وزير الأوقاف لشئون الهيئة ، المهندس محمود الجندي مدير عام الهيئة، المهندس رامي سعيد مدير هيئة الأوقاف فرع المنوفية.

وخلال اللقاء ، تم عرض تقديمي لعدد من الأصول الغير مستغلة والمملوكة للهيئة بنطاق المحافظة و آليات الاستغلال الأمثل، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي لتلك الأصول، وتوفير فرص استثمارية واعدة تدعم الاقتصاد المحلي وتنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث الإجراءات اللازمة لتذليل أية معوقات أو تشابكات قد تحول دون سرعة الاستفادة من تلك الأصول وإدراجها ضمن خطط التنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات والأصول المتاحة وتحويلها إلى فرص تنموية حقيقية تسهم في دفع عجلة الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة الأوقاف المصرية كنموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والأصول بما يحقق الصالح العام ويواكب توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز العائد التنموي منها، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية الواعدة التي تؤهلها لاستقبال المزيد من المشروعات التنموية والخدمية، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتعظيم العائد التنموي والاقتصادي لأصولها على مستوى الجمهورية، بما يتسق مع خطط الدولة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون مع محافظة المنوفية يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على الاستغلال الأمثل لأصولها في إقامة مشروعات متنوعة تحقق النفع العام وتخدم المواطنين بصورة مباشرة، مؤكداً استمرار التنسيق المشترك لدراسة كافة المقترحات والفرص الاستثمارية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويعود بالنفع على أبناء المحافظة.