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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للاستثمار في العنصر البشري .. برتوكول جديد بين محافظ المنوفية ورئيس جامعة السادات

محافظ المنوفية مع رئيس جامعة السادات
محافظ المنوفية مع رئيس جامعة السادات

وقع اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية والأستاذ الدكتور ناصر عبد الباري رئيس جامعة مدينة السادات بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ومركز الدراسات الوطنية التابع لديوان عام محافظة المنوفية، بحضور اللواء عبدالله الديب سكرتير عام المحافظة، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، الدكتور أحمد ربيع المشرف الأكاديمى على فرع مركز الدراسات الوطنية بمدينة السادات، الدكتورة روفيدا مدحت المدير التنفيذي لمركز الدراسات الوطنية.

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في العديد من المجالات، ومنها برامج (التنمية البشرية والإدارية، والحاسب الآلي والتحول الرقمي، اللغات، البرامج التربوية والتربية الخاصة)، وإصدار شهادات معتمدة، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات الأكاديمية في تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، تسهم في رفع كفاءة العنصر البشري، وصقل المهارات ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأعرب رئيس جامعة مدينة السادات عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية علي دعمه الكامل وتعاونه المثمر مع المؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجامعة والجهاز التنفيذي بما يخدم أبناء محافظة المنوفية ويحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم كافة المبادرات التي تستهدف الاستثمار في العنصر البشري بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن التعاون مع جامعة مدينة السادات يمثل إضافة قوية لمنظومة التدريب بالمحافظة لما تمتلكه الجامعة من كوادر علمية وخبرات أكاديمية متميزة قادرة على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل  بما يحقق رؤية مصر 2030.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية جامعة السادات بروتوكول

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