بمواصفات احترافية.. هواوي تغزو الأسواق بجهاز لوحي جديد| إليك أهم مواصفاته

كشفت هواوي النقاب عن جهاز MatePad Air 2026 للأسواق العالمية، وهو نسخة مُحسّنة من جهازها اللوحي خفيف الوزن والمُصمم خصيصاً لزيادة الإنتاجية.

ويأتي هذا الطراز الجديد خلفاً لجهاز MatePad Air الذي طُرح العام الماضي.



مواصفات جهاز هواوي ميت باد إير 2026

يتميز جهاز MatePad Air بشاشة OLED PaperMatte جديدة مقاس 12 بوصة بدقة 2800 × 1840 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة/م².

كما يدعم 1.07 مليار لون، وتغطية واسعة لنطاق ألوان P3، ونسبة تباين 2,000,000:1، ودقة ألوان Delta E < 1، بينما يساعد طلاء PaperMatte على تقليل الوهج والانعكاسات لتجربة مشاهدة أكثر راحة.

ويعمل الجهاز اللوحي بمعالج Kirin T93C ونظام التشغيل HarmonyOS 4.3.

ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت بالإضافة إلى سعة تخزين 256 جيجابايت، ويتميز بنظام تبريد ثلاثي الأبعاد مع غرفة بخار مخصصة وجرافيت عالي التوصيل للحفاظ على أداء مستقر تحت أحمال العمل الثقيلة.

يحتوي جهاز MatePad Air على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، مع خاصية التركيز التلقائي وفلاش LED. ويمكنه التقاط صور بدقة تصل إلى 8192 × 6144 بكسل وتسجيل فيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل.

يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل ذات تركيز ثابت وفتحة عدسة f/2.4. وهي مصممة لاجتماعات الفيديو والدروس عبر الإنترنت والتقاط صور السيلفي، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل.

يحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة نموذجية تبلغ 10100 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 66 واط.

وتدّعي هواوي أن الجهاز يوفر ما يصل إلى 10 ساعات من تشغيل فيديوهات HDR عبر الإنترنت، أو ما يصل إلى 16 ساعة من تشغيل الفيديوهات على الجهاز.

هواوي ميت باد إير 2026

وبالحديث عن المواصفات الأخرى، فهي تتضمن ستة مكبرات صوت من هواوي ساوند، وميكروفونين، وإمكانيات واي فاي 7، وبلوتوث 5.2 ومنفذ USB من النوع C بسرعة USB 3.1 Gen 1.

الأسعار والتوافر

يتوفر جهاز MatePad Air 2026 للطلب المسبق على أن تبدأ عمليات الشحن في الأول من أغسطس.

ويبلغ سعر الطراز غير الورقي غير اللامع المزود بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت ولوحة مفاتيح مرفقة 849 يورو.

يبلغ سعر إصدار PaperMatte بنفس سعة الذاكرة 899 يورو، ويأتي مزودًا إما بلوحة مفاتيح أو قلم M-Pencil Pro.

أما الإصدار الأفضل بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، فيبلغ سعره 999 يورو، ويشمل لوحة المفاتيح.

يأتي الجهاز اللوحي بألوان الأزرق الفاتح، والوردي الزهري، والأبيض النقي.