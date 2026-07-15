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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لماذا يتمسك عموتة بضم منصف بقرار؟.. تفاصيل صفقة الأهلي المرتقبة

منصف بقرار
منصف بقرار
محمود أحمد

اقترب النادي الأهلي من إتمام واحدة من أبرز صفقاته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما وصل إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته مع المهاجم الجزائري منصف بقرار لاعب دينامو زغرب الكرواتي في إطار خطة الإدارة لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتتحرك إدارة القلعة الحمراء بقوة لحسم الصفقة بناءً على توصية مباشرة من المدير الفني المغربي الحسين عموتة الذي وضع المهاجم الجزائري ضمن أولوياته في ظل اقتناعه بإمكاناته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للهجوم الأحمر.

عموتة يحسم موقف الأهلي

منذ توليه القيادة الفنية للأهلي بدأ الحسين عموتة في تقييم احتياجات الفريق وكان مركز رأس الحربة على رأس الملفات التي طالب بتدعيمها.

ويأتي ذلك في ظل رحيل يلسين كامويش إلى جانب استمرار الغموض حول مستقبل السلوفيني نيجك جراديشار بينما عاد محمد شريف إلى الفريق إلا أن الجهاز الفني يرغب في إضافة مهاجم يمتلك مواصفات مختلفة تمنح الفريق حلولًا هجومية متنوعة.

وترى الإدارة أن منصف بقرار يعد الخيار الأنسب خاصة أنه يجمع بين القوة البدنية والقدرة على اللعب داخل منطقة الجزاء والتحرك المستمر فضلًا عن خبراته القارية والدولية.

اتفاق كامل مع اللاعب

وبحسب تقارير صحفية كرواتية نجح الأهلي في إنهاء جميع الاتفاقات الخاصة بالعقد الشخصي مع اللاعب ووكيله بعد جلسات تفاوض مكثفة شهدت التوصل إلى تفاهم كامل بشأن مدة التعاقد والراتب السنوي والحوافز والمكافآت.

وأكدت التقارير أن الأهلي قدم عرضًا ماليًا كبيرًا لإقناع اللاعب بالانتقال إلى الدوري المصري وهو ما قوبل بموافقة مبدئية من بقرار الذي أبدى ترحيبه بخوض تجربة جديدة بقميص بطل أفريقيا.

وباتت المفاوضات في الوقت الحالي تتركز بين الأهلي ودينامو زغرب لحسم التفاصيل النهائية الخاصة بقيمة الصفقة وآلية سداد المقابل المالي.

دينامو زغرب يتمسك بشروطه

لم تكن المفاوضات سهلة بالنسبة للنادي الأهلي إذ رفض دينامو زغرب في البداية عرضين رسميين تقدم بهما النادي المصري.

لكن إدارة الأهلي عادت بعرض مالي أفضل اقترب من مطالب النادي الكرواتي في محاولة لحسم الصفقة قبل بداية الموسم.

ووفقًا للتقارير فإن دينامو زغرب ينتظر الحصول على نحو ثلاثة ملايين يورو مقابل بيع اللاعب إلى جانب مكافآت مرتبطة بأداء اللاعب مستقبلًا فضلاً عن نسبة من إعادة بيعه لأي نادٍ آخر.

وتبقى بعض التفاصيل التعاقدية قيد المناقشة قبل الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب.

موعد انضمام بقرار

ورغم اقتراب الاتفاق النهائي فإن إدارة دينامو زغرب تفضل تأجيل رحيل مهاجمها الجزائري حتى يخوض مواجهة سيون السويسري في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

وترى الإدارة الكرواتية أن الفريق بحاجة إلى خدمات اللاعب في تلك المباراة قبل السماح له بالسفر إلى القاهرة لإتمام إجراءات انتقاله.

وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة فمن المنتظر أن ينضم بقرار إلى تدريبات الأهلي مباشرة استعدادًا للموسم الجديد.

أرقام تؤكد جاهزيته

يدخل منصف بقرار المفاوضات مع الأهلي بعد موسم مميز مع دينامو زغرب وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى الفريق الكرواتي في صيف العام الماضي قادمًا من نيويورك سيتي الأمريكي ونجح سريعًا في فرض نفسه ضمن العناصر الأساسية.

وخلال الموسم الماضي شارك في 42 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 18 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة ليصل إلى 25 مساهمة تهديفية وهو ما يعكس قدراته الهجومية الكبيرة.

وتعد هذه الأرقام أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الأهلي للدخول بقوة في سباق التعاقد معه خاصة في ظل حاجة الفريق إلى مهاجم يجيد استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء.

الأهلي يعيد بناء هجومه

تأتي صفقة منصف بقرار ضمن خطة شاملة لإعادة تشكيل الخط الأمامي بعدما شهدت الفترة الأخيرة العديد من التغييرات على مستوى المهاجمين.

وتسعى الإدارة إلى توفير أكثر من خيار أمام الجهاز الفني خاصة مع ازدحام جدول المباريات والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

كما تراهن إدارة الأهلي على خبرة الحسين عموتة في الكرة العربية والأفريقية لاختيار العناصر القادرة على صناعة الفارق وهو ما جعل اسم بقرار يتقدم قائمة المرشحين لتدعيم الهجوم.

الإعلان الرسمي يقترب

وباتت جميع المؤشرات، تؤكد أن الصفقة أصبحت أقرب من أي وقت مضى بعدما حُسم الاتفاق مع اللاعب ولم يتبق سوى إنهاء التفاهم النهائي مع دينامو زغرب.

وفي حال سارت المفاوضات وفق المخطط سيعلن الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة عن واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي بإضافة مهاجم جزائري يملك أرقامًا مميزة ويُنتظر أن يشكل إضافة قوية لهجوم الفريق في الموسم الجديد.

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