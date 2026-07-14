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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حطه على الشاحن..ابراهيم فايق يعلن عن صفقة الاهلي الجديد

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات جديدة في ملف تعاقد النادي الأهلي مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، لاعب دينامو زغرب الكرواتي، مؤكدا أن الصفقة اقتربت من مراحلها الحاسمة.

‏وكتب إبراهيم فايق عبر فيسبوك :حطه على الشاحن  بنسبة ٩٠٪.. منصف بقرار اهلاوي ‏المفاوضات في الرتوش الأخيرة .

ودخل اسم المهاجم الجزائري منصف بقرار بقوة إلى قائمة المرشحين لتدعيم هجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل تحركات إدارة القلعة الحمراء لحسم ملف المهاجم الأجنبي بناءً على رؤية الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة الذي يسعى لإضافة عنصر هجومي يمتلك القدرة على صناعة الفارق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف موقع Direktno الكرواتي أن النادي الأهلي بات قريبًا من حسم التعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، لاعب دينامو زغرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما شهدت المفاوضات بين الناديين تقدمًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح  أن دينامو زغرب من المتوقع أن يحصل على نحو 3 ملايين يورو كمقابل ثابت لإتمام الصفقة، إلى جانب حوافز مالية مرتبطة بأداء اللاعب، فضلًا عن نسبة من قيمة إعادة بيعه مستقبلًا.

من هو منصف بقرار؟

يبلغ منصف بقرار من العمر 25 عامًا ويعد من أبرز المهاجمين الجزائريين الذين برزوا خلال المواسم الأخيرة.

بدأ اللاعب مسيرته داخل صفوف وفاق سطيف أحد أكبر الأندية الجزائرية حيث فرض نفسه سريعًا بفضل قدراته التهديفية وتحركاته داخل منطقة الجزاء قبل أن يخوض أولى تجاربه الاحترافية خارج الجزائر.

وفي صيف عام 2022 انتقل إلى نادي إسترا الكرواتي ليبدأ رحلة الاحتراف الأوروبي قبل أن يخوض تجربة قصيرة في الدوري الأمريكي عبر بوابة نيويورك سيتي خلال عام 2023.

إبراهيم فايق منصف بقرار المهاجم الجزائري منصف بقرار صفقه الأهلي الجديده

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