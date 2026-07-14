الكرواتي منصف بقرار على أبواب الأهلي | تفاصيل

دخل اسم المهاجم الجزائري منصف بقرار بقوة إلى قائمة المرشحين لتدعيم هجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل تحركات إدارة القلعة الحمراء لحسم ملف المهاجم الأجنبي بناءً على رؤية الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة الذي يسعى لإضافة عنصر هجومي يمتلك القدرة على صناعة الفارق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف موقعالكرواتي أن النادي الأهلي بات قريبًا من حسم التعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، لاعب دينامو زغرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما شهدت المفاوضات بين الناديين تقدمًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح أن دينامو زغرب من المتوقع أن يحصل على نحو 3 ملايين يورو كمقابل ثابت لإتمام الصفقة، إلى جانب حوافز مالية مرتبطة بأداء اللاعب، فضلًا عن نسبة من قيمة إعادة بيعه مستقبلًا.

من هو منصف بقرار؟

يبلغ منصف بقرار من العمر 25 عامًا ويعد من أبرز المهاجمين الجزائريين الذين برزوا خلال المواسم الأخيرة.

بدأ اللاعب مسيرته داخل صفوف وفاق سطيف أحد أكبر الأندية الجزائرية حيث فرض نفسه سريعًا بفضل قدراته التهديفية وتحركاته داخل منطقة الجزاء قبل أن يخوض أولى تجاربه الاحترافية خارج الجزائر.

وفي صيف عام 2022 انتقل إلى نادي إسترا الكرواتي ليبدأ رحلة الاحتراف الأوروبي قبل أن يخوض تجربة قصيرة في الدوري الأمريكي عبر بوابة نيويورك سيتي خلال عام 2023.