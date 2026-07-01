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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-7-2026 .. والقنوات الناقلة

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
إسراء أشرف

تتواصل، اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، منافسات بطولة كأس العالم، بإقامة ثلاث مواجهات قوية ضمن دور الـ32، أبرزها لقاء منتخب إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية، إلى جانب مواجهة بلجيكا والسنغال، فيما يختتم المنتخب الأمريكي مباريات اليوم بمواجهة البوسنة والهرسك.

وفي الوقت نفسه، تستكمل منافسات بطولة أمم أوروبا تحت 19 عامًا بإقامة مباراتين تجمعان إسبانيا مع الدنمارك، وألمانيا مع ويلز.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026

إنجلترا × الكونغو الديمقراطية – 7:00 مساءً – beIN Sports MAX 1

بلجيكا × السنغال – 11:00 مساءً – beIN Sports MAX 2

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك – 3:00 فجر الخميس – beIN Sports MAX 1

مواعيد مباريات أمم أوروبا تحت 19 عامًا

الدنمارك × إسبانيا – 8:00 مساءً

ويلز × ألمانيا – 10:00 مساءً

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء مباريات اليوم كأس العالم مواعيد مباريات كأس العالم مونديال 2026

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