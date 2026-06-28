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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب عصرا استعدادا لمواجهة أستراليا ويسافر الأربعاء

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
عبدالله هشام

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، أن المنتخب سيخوض مرانه في مدينة سبوكين في تمام الثالثة عصرا بتوقيت أمريكا على ملعب جامعة جونزاجا - الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، صباح اليوم، إلى مدينة سبوكين الأمريكية قادمة من سياتل بعد مواجهة منتخب إيران في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر تدريباته في مدينة سبوكين حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث تتوجه البعثة إلى مدينة دالاس بولاية تكساس التي تستضيف مباراة مصر وأستراليا التى ستقام فى الواحدة ظهرا بتوقيت مدينة دالاس - التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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