وصول منتخب مصر إلى سبوكان قبل مواجهة أستراليا.. صور

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكان الأمريكية، استعدادًا لاستكمال التحضيرات قبل مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وسط أجواء من التركيز داخل معسكر الفراعنة.

منتخب مصر

ونشر الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقطات من وصول بعثة المنتخب إلى مدينة سبوكان، التي تستضيف معسكر الفريق قبل اللقاء المرتقب.

ويواصل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تنفيذ البرنامج الإعدادي لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة، قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب أستراليا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للمونديال.