فتحي سند يشيد بصعود الجزائر إلى دور الـ32: خطفت بطاقة التأهل بجدارة

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بتأهل منتخب الجزائر إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد تعادله المثير مع منتخب النمسا بنتيجة 3-3، مؤكدًا أن «محاربي الصحراء» استحقوا بطاقة التأهل بجدارة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «الجزائر لم تستسلم رغم التأخر في النتيجة مرتين أمام النمسا، ورجعت في مباراة مجنونة انتهت 3-3، لتخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 عن جدارة».

وأضاف: «ألف مبروك لمحاربي الصحراء وجماهير الجزائر.. وبالتوفيق في المشوار القادم»



كشف الجهازان الفنيان لمنتخبي الجزائر والنمسا عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب الجزائر

حراسة المرمى: بن بوط.

خط الدفاع: حجام، بن سبعيني، عيسى ماندي، رفيق بلغالي.

خط الوسط: نبيل بن طالب، حسام عوار، إبراهيم مازا.

خط الهجوم: شايبي، أمين غويري، رياض محرز.

تشكيل منتخب النمسا

حراسة المرمى: باتريك بينتز.

خط الدفاع: ستيفان بوشر، ماكسيميليان ووبر، ديفيد ألابا، فيليب مڤيني.

خط الوسط: نيكولاس سيفالد، كزافير شلاغر، كونراد لايمر، مانويل سابيتسر.

خط الهجوم: مارسيل سابيتسر، ماركو أرناوتوفيتش.

وتقام المباراة على ملعب مدينة كانساس سيتي، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يتطلع كل منتخب إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة المشوار في المونديال.

ويملك المنتخبان الرصيد ذاته برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما ضمن منتخب الأرجنتين التأهل إلى الدور المقبل بعد تصدره المجموعة، لتبقى البطاقة الثانية محل صراع مباشر بين الجزائر والنمسا.

وتبدو حظوظ المنتخب النمساوي أفضل نسبيًا قبل صافرة البداية بفضل تفوقه في فارق الأهداف، في حين يدخل منتخب الجزائر اللقاء بشعار الفوز فقط من أجل حسم التأهل دون انتظار نتائج أخرى.