قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على المنتخبات المتأهلة ببطاقات أفضل ثوالث في كأس العالم .. ومن ودع المونديال ؟
تعرض لوعكة صحية.. نقل مراقب بإحدى لجان الثانوية العامة بالدقهلية إلى المستشفى
مراوح ومياه مبردة.. محافظ القاهرة يتابع انطلاق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة بالأسمرات
ملخص وأهداف فوز الأرجنتين بثلاثية على الأردن في ختام مجموعات كأس العالم
هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض فى شهر المحرم ؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026
دعاء لطلبة الثانوية العامة والأزهرية .. اللهم وفقهم في الإمتحانات وذكّرهم بما نسوا
بعد التأهل التاريخي.. صلاح عبد الله يكشف لماذا لم يحتفل بقوة بإنجاز منتخب مصر
الكويت تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس
إيرادات السينما | فيلم صقر وكناريا و7 Dogs في المقدمة .. والكراش يتذيل
شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يشيد بصعود الجزائر إلى دور الـ32: خطفت بطاقة التأهل بجدارة

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
يمنى عبد الظاهر

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بتأهل منتخب الجزائر إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد تعادله المثير مع منتخب النمسا بنتيجة 3-3، مؤكدًا أن «محاربي الصحراء» استحقوا بطاقة التأهل بجدارة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «الجزائر لم تستسلم رغم التأخر في النتيجة مرتين أمام النمسا، ورجعت في مباراة مجنونة انتهت 3-3، لتخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 عن جدارة».

وأضاف: «ألف مبروك لمحاربي الصحراء وجماهير الجزائر.. وبالتوفيق في المشوار القادم»


كشف الجهازان الفنيان لمنتخبي الجزائر والنمسا عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب الجزائر

حراسة المرمى: بن بوط.

خط الدفاع: حجام، بن سبعيني، عيسى ماندي، رفيق بلغالي.

خط الوسط: نبيل بن طالب، حسام عوار، إبراهيم مازا.

خط الهجوم: شايبي، أمين غويري، رياض محرز.

تشكيل منتخب النمسا

حراسة المرمى: باتريك بينتز.

خط الدفاع: ستيفان بوشر، ماكسيميليان ووبر، ديفيد ألابا، فيليب مڤيني.

خط الوسط: نيكولاس سيفالد، كزافير شلاغر، كونراد لايمر، مانويل سابيتسر.

خط الهجوم: مارسيل سابيتسر، ماركو أرناوتوفيتش.

وتقام المباراة على ملعب مدينة كانساس سيتي، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يتطلع كل منتخب إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة المشوار في المونديال.

ويملك المنتخبان الرصيد ذاته برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما ضمن منتخب الأرجنتين التأهل إلى الدور المقبل بعد تصدره المجموعة، لتبقى البطاقة الثانية محل صراع مباشر بين الجزائر والنمسا.

وتبدو حظوظ المنتخب النمساوي أفضل نسبيًا قبل صافرة البداية بفضل تفوقه في فارق الأهداف، في حين يدخل منتخب الجزائر اللقاء بشعار الفوز فقط من أجل حسم التأهل دون انتظار نتائج أخرى.

بطولة كأس العالم 2026 منتخب الجزائر منتخب النمسا محاربي الصحراء تشكيل منتخب الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها.. الداخلية تكشف مفاجأة

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

مشغولات ذهبية

إلى الـ 6000 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

ترشيحاتنا

خلص عليها قدام عيالها

دقائق غيّرت حياة أسرة .. الساعات الأخيرة في حياة سيدة الإسكندرية

زلزالا فنزويلا واليابان

صدقت توقعاته.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزالي فنزويلا واليابان

قمر تاريخي في الطريق

السعودية ومصر توحدان السماء.. أول مشروع فضائي مشترك

بالصور

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد