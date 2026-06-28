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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الجزائر والنمسا الرسمي في مواجهة الفرصة الأخيرة بالمونديال

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
إسراء أشرف

كشف الجهازان الفنيان لمنتخبي الجزائر والنمسا عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب الجزائر

حراسة المرمى: بن بوط.

خط الدفاع: حجام، بن سبعيني، عيسى ماندي، رفيق بلغالي.

خط الوسط: نبيل بن طالب، حسام عوار، إبراهيم مازا.

خط الهجوم: شايبي، أمين غويري، رياض محرز.

تشكيل منتخب النمسا

حراسة المرمى: باتريك بينتز.

خط الدفاع: ستيفان بوشر، ماكسيميليان ووبر، ديفيد ألابا، فيليب مڤيني.

خط الوسط: نيكولاس سيفالد، كزافير شلاغر، كونراد لايمر، مانويل سابيتسر.

خط الهجوم: مارسيل سابيتسر، ماركو أرناوتوفيتش.

وتقام المباراة على ملعب مدينة كانساس سيتي، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يتطلع كل منتخب إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة المشوار في المونديال.

ويملك المنتخبان الرصيد ذاته برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما ضمن منتخب الأرجنتين التأهل إلى الدور المقبل بعد تصدره المجموعة، لتبقى البطاقة الثانية محل صراع مباشر بين الجزائر والنمسا.

وتبدو حظوظ المنتخب النمساوي أفضل نسبيًا قبل صافرة البداية بفضل تفوقه في فارق الأهداف، في حين يدخل منتخب الجزائر اللقاء بشعار الفوز فقط من أجل حسم التأهل دون انتظار نتائج أخرى.

تشكيل الجزائر نشكيل النمسا الجزائر النمسا كأس العالم 2026 الجزائر ضد النمسا

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