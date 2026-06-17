لأجل عيون الحبايب.. إبراهيم فايق يُدعّم منتخب الجزائر أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة الجزائر والأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حيث تنطلق المباراة فجر اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا الأردن والنمسا.

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "نسهر لأجل عيون الحبايب في الجزائر .. إن شاء الله يعملوا مباراة كبيرة".

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين والجزائر

وسيتم نقل المباراة مجانًا عبر قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وتشهد نسخة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في نظام جديد يوسع قاعدة المنافسة بين المنتخبات المشاركة.