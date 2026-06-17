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سمير كمونة: حسام حسن نجح «تكتيكيًا» أمام بلجيكا.. ومُتفائل بمشوار مصر في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سمير كمونة: حسام حسن نجح «تكتيكيًا» أمام بلجيكا.. ومُتفائل بمشوار مصر في كأس العالم 2026

حسام حسن
حسام حسن
محمد سمير

أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام بلجيكا، مشيدًا بالأداء التكتيكي الذي ظهر به الفريق تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وقال “كمونة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدّمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "كانت بداية موفقة جدًا لحسام حسن، وأحييه على الأمور التكتيكية التي خاض بها المباراة، خاصة أن منتخب بلجيكا يمتلك لاعبين كبارًا وأصحاب خبرات كبيرة في أوروبا".

وأضاف: "هناك فارق في الإمكانيات بين مصر وبلجيكا، لكننا تعاملنا معهم بشكل تكتيكي مميز، ومنتخب مصر أهدر العديد من الفرص وكان يستطيع تحقيق الفوز".

وتابع: "هدف إمام عاشور كان رائعًا، وهو من اللاعبين المميزين الذين يمكن الاعتماد عليهم هجوميًا ودفاعيًا، وحسام حسن نجح في تحقيق ما كان يريده من المباراة".

وأوضح نجم الأهلي السابق أن المباريات الودية التي خاضها منتخب مصر أسهمت بشكل كبير في وصول الفريق إلى هذا المستوى، قائلًا: "حققنا نتائج مشرفة أمام منتخبات كبيرة، ولعبنا أمام مدارس كروية مختلفة، والتحضير لكأس العالم كان جيدًا للغاية".

واختتم “كمونة” تصريحاته قائلًا: "حسام حسن لم يكن يريد الخسارة أمام بلجيكا، وعندما شعر بتراجع أداء لاعبي مصر تدخل وأجرى تغييرات مؤثرة، وأنا متفائل بمشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026".

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