محمد أضا: إصابة «فتوح» عبارة عن إجهاد .. واللاعب جاهز لمباراة نيوزيلندا | فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا موقف أحمد فتوح، ظهير أيسر منتخب مصر، من خوض مباراة نيوزيلندا بعد خروجه مصابًا في مباراة بلجيكا الأولى بنهائيات كأس العالم 2026.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «فتوح وهو خارج بالأمس من مباراة بلجيكا كان عنده زكة وألم في قدمه».

وأردف قائلًا: «حاولنا نطمن وتواصلنا من بعثة منتخب مصر والجهاز الطبي للتعرف على حجم إصابة فتوح».

وتابع قائلًا: «تأكدنا أن فتوح سليم ولا يعاني من أي إصابة وجاهز لمباراة نيوزيلندا المقبلة، وأن ما حدث له مجرد إجهاد خلال المباراة».