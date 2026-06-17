عرض ضخم قد يغيّر موقف الأهلي .. تفاصيل جديدة عن إمام عاشور ومروان عطية

كشف الإعلامي أمير هشام، موقف النادي الأهلي من تجديد التعاقد مع اللاعب إمام عاشور بعد تألقه في مونديال العالم.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “إمام عاشور يُرحب بتمديد عقده مع الأهلي والنادي متمسك بوجوده خلال المرحلة المقبلة”.

وتابع: “لو تلقى إمام عاشور عرضًا ماليًا لا يقل عن 6 ملايين دولار، فمن الوارد أن يرحب الأهلي ببيع عقد اللاعب عقب المونديال”.

وأضاف: “نفس الأمر بالنسبة لـ مروان عطية، هناك رغبة كبيرة لدى الأهلي من أجل تمديد وتعديل عقده”.

وعلق إمام عاشور نجم الأهلي والمنتخب على تسجيله لهدف الفراعنة بمرمي بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وأكد عاشور في حوار عبر موقع الفيفا قائلا “لحظة تسجيل الهدف كانت لحظة مؤثرة للغاية بالنسبة لي. لكنني شعرت أيضًا بأن الفوز كان في متناول أيدينا، وأننا كنا قادرين على حصد النقاط الثلاث، لذلك هناك قدر من الإحباط بسبب التعادل بطبيعة الحال”.

وأضاف "التسجيل لمصر في كأس العالم أمر استثنائي، وقد غمرتني المشاعر في تلك اللحظة.

واختتم “ لا تزال أمامنا مباراتان، وعلينا الآن أن نواصل الإيمان بقدراتنا وأن نستمر في القتال”.