تشكيل العراق أمام النرويج في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026

أعلن الأسترالي جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، التشكيل الرسمي لأسود الرافدين استعدادًا لمواجهة منتخب النرويج في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل المنتخب العراقي المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق انطلاقة إيجابية في البطولة العالمية، خاصة بعد عودته إلى الظهور في كأس العالم وسط آمال الجماهير العراقية في تقديم مستويات قوية ومنافسة المنتخبات الكبرى.

واعتمد أرنولد على مزيج من عناصر الخبرة والشباب، بقيادة المهاجم المخضرم أيمن حسين في الخط الأمامي، مدعومًا بالثنائي علي جاسم وعلي الحمادي، بينما يقود زيدان إقبال وأمير العماري منطقة وسط الملعب.

وجاء تشكيل العراق كالتالي:

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: حسين علي – زيد تحسين – ريبين سولاكا – ميرخاس دوسكي

خط الوسط: أمير العماري – زيدان إقبال

الوسط الهجومي: إبراهيم بايش – علي جاسم – علي الحمادي

الهجوم: أيمن حسين

ويأمل المنتخب العراقي في استغلال الروح القتالية التي يتميز بها لاعبوه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، خاصة أن المجموعة تضم أيضًا فرنسا التي حققت الفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

