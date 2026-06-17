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الكوم الأحمر يُطالب بحقوقه في صفقة انتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة.. مهيب عبد الهادي يكشف
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكوم الأحمر يُطالب بحقوقه في صفقة انتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة.. مهيب عبد الهادي يكشف

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

أثار الإعلامي مهيب عبد الهادي جدلاً جديدًا بشأن صفقة انتقال اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي إلى نادي برشلونة الإسباني، بعد ما كشف أن نادي الكوم الأحمر  أعلن أحقيته في الحصول على نسبة من قيمة انتقال اللاعب.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: أعلن نادي الكوم الأحمر بالجيزة أحقيته في الحصول على نسبة من قيمة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة، وذلك بداعي أن اللاعب وقع على استمارات للفريق عام 2017.

وفجّر نادي الكوم الأحمر أزمة جديدة بشأن صفقة انتقال الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة الإسباني، بعد ما أعلن تمسكه بالحصول على نسبة من قيمة انتقال اللاعب، مؤكدًا امتلاكه مستندات رسمية تثبت أحقيته في الاستفادة من الصفقة باعتباره أحد الأندية التي شارك اللاعب ضمن صفوفها خلال مراحل التكوين الأولى.
وأكد مسؤولو النادي أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم القانونية والمالية، في ظل القفزة الكبيرة التي حققها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، سواء مع منتخب مصر أو بعد انتقاله إلى برشلونة، وهو ما جعل القضية تكتسب اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي.

وقال ضياء بهجت مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن اللاعب حمزة عبد الكريم وقع استمارة انضمام للنادي عام 2017، بحضور والده وولي أمره محمد عبد الكريم، مشيرًا إلى أن هذه المستندات تؤكد أحقية النادي في الحصول على نسبة من إعادة البيع وفق اللوائح المنظمة لهذا الأمر.

وأضاف أن إدارة النادي ظلت لسنوات تبحث عن المستندات الخاصة باللاعب حتى تمكنت من العثور عليها، وهو ما يُدعّم موقفها القانوني في المطالبة بحقوقها المالية الناتجة عن انتقال اللاعب إلى برشلونة.

وأوضح مدير الكرة بالكوم الأحمر أن النادي سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه وعدم التفريط فيها، مؤكدًا أن حمزة عبد الكريم بدأ مشواره الكروي داخل أسوار نادي الكوم الأحمر قبل انتقاله إلى محطات أخرى ساهمت في تطوير موهبته.

وقال: “لن نترك حق نادينا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الكوم الأحمر من الضياع، ونتمنى كل التوفيق لابن النادي حمزة عبد الكريم في مسيرته الاحترافية”.

وتأتي هذه المطالبات في وقت يحظى فيه اللاعب باهتمام عالمي كبير، خاصة بعد أن سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الضوء عليه باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة المشاركة في كأس العالم 2026.

وكان “فيفا” قد أشاد بالمهاجم المصري الشاب، مؤكدًا أنه يعد من أصغر اللاعبين المشاركين في النسخة الحالية من كأس العالم، كما وصفه بأنه أحد أبرز المواهب الواعدة المنتظر لها مستقبل كبير في الكرة العالمية.

الكوم الأحمر حمزة عبد الكريم برشلونة مهيب عبد الهادي

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