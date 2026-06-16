جمال عبد الحميد : كل الناس محسساني إن حمزة عبد الكريم مارادونا وحسام حسن اكتشفه

أكد جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التقييم الحقيقي للاعب الشاب حمزة عبد الكريم يجب أن يكون بعد فترة كافية من المشاركة مع المنتخب، رافضًا المبالغة في الإشادة به عقب ظهوره الأخير أمام منتخب بلجيكا.

وقال جمال عبد الحميد، خلال تصريحاته في برنامج “مان تو مان” مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، إنه لم يشاهد تأثيرًا كبيرًا من حمزة عبد الكريم خلال المباراة، مؤكدًا أن اللاعب لم يقدم ما يبرر حجم الإشادات التي حصل عليها عقب اللقاء.

وأضاف: “حمزة عبد الكريم مشوفنهوش امبارح قدام بلجيكا، وعمل اسبرينت واحد بس بين للناس إنه سريع”، مشيرًا إلى أن البعض يتعامل مع اللاعب وكأنه اكتشاف استثنائي أو نجم عالمي رغم أنه لا يزال في بداية مشواره.

وتابع نجم الزمالك السابق: “ماسكين حمزة عبد الكريم وعمالين تشيدوا بيه كأنه مارادونا أو حسام حسن هو اللي اكتشفه”، مؤكدًا أن ما قدمه اللاعب في المباراة يمكن أن يقدمه عدد من المهاجمين المصريين مثل ناصر منسي ومصطفى محمد وزيكو.

واختتم جمال عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة منح اللاعب الوقت الكافي قبل الحكم عليه، موضحًا أن التقييم الحقيقي يكون بعد سلسلة من المباريات، والأهم أن يساهم في تحقيق الانتصارات للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويقدم الإعلامي عمر ربيع ياسين برنامج بودكاست “مان تو مان” على منصة “by line”، ويستضيف خلاله نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية لمناقشة أهم الملفات الرياضية.