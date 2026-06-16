قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب الرئيس الأمريكي: إيران لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية المدمرة
ستارمر: بحثنا مع قادة السبع الآخرين تفاصيل الاتفاق الأمريكي - الإيراني وسبل إعادة فتح هرمز سريعا
طرح جديد في البورصة.. صكوك سيادية وسندات خزانة قيمتها 14 مليار جنيه
النفط يفقد 10% من قيمته في يومين.. خام برنت يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر
القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ
ترامب: عودة الملاحة لمضيق هرمز ورفض تمويل إعادة إعمار إيران أو امتلاكها سلاحا نوويا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا
ترامب: سيتم فتح مضيق هرمز وسيكون بالمجان
مصرع وإصابة 5 أشخاص.. زلزال يضرب شمال غرب الصين
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
كامل الوزير: أتحمل مسئولية سداد 14 مليار يورو.. وأورد للدولة فائضًا بالدولار
وزير النقل لـ النواب: لا نحصل على مليم من الموازنة العامة.. ومشروعاتنا تمول نفسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير


يستعد المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في  ثاني مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك،

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا


يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) الموافق 22 يونيو في تمام الساعه 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.


بينما يواجه منتخب مصر نظيره إيران يوم 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) الموافق 27 يونيو في تمام الساعه 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويشارك منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا

منتخب مصر نيوزيلندا كاس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026

شوبير ومصطفى

هذا الشبل من ذاك الأسد.. الفيفا يتغزل فى أحمد شوبير ونجله مصطفى

ترشيحاتنا

غارات إسرائيلية

إلغاء ضربة إسرائيلية واسعة ضد إيران قبل ساعة من التنفيذ.. تفاصيل جديدة تكشف كواليس القرار

عراقجي

عراقجي يعلن انطلاق مفاوضات إيرانية أمريكية جديدة الجمعة في سويسرا تمهيدًا لاتفاق نهائي

الولايات المتحدة وإيران

بريطانيا تشكر باكستان على دورها في اتفاق السلام الأمريكي- الإيراني

بالصور

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أحدث إطلالات صبا مبارك

بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد