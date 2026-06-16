قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليست ضيفاً بل شريك أساسي .. لماذا مصر على طاولة الكبار في الـG7؟
بمناسبة عيد ميلاده .. المستشار الألماني يُهدي ترامب قميص منتخب بلاده في قمة G7
ترامب : مضيق هرمز مفتوح بالكامل بحلول الجمعة
الرئيس السيسي يشدد على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اللهم احفظ رئيس جمهوريتنا.. دعاء خالد الجندي فى استقبال العام الهجري الجديد
مستبعد .. الولايات المتحدة ترفض طلب إسرائيل بشأن إيران
أحمد داود : إذما والكراش تجربة مختلفة .. وأتمنى تقديم أفلام كثير العام المقبل | حوار
مصر للطيران تعلن عودة رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من الغد
مش عايزة تغششنا .. ضبط 6 طلاب إعدادية رشقوا منزل معلمة بالحجارة في الجيزة
كورتوا : التعادل مع مصر نتيجة عادلة .. واجهنا منتخبًا قويًا
الرئيس السيسي يؤكد اعتزازه بمسار العلاقات مع ألمانيا شريكًا تنمويًا لمصر
وزير الأوقاف: الهجرة النبوية مدرسة متجددة في التضحية والانتماء وبناء الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج إيجابية للعرب في افتتاح كأس العالم 2026.. و3 مواجهات مرتقبة تستكمل الجولة الأولى

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

اقتربت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من إسدال الستار عليها بعدما خاضت خمسة منتخبات عربية مبارياتها الافتتاحية ونجح أربعة في تحقيق نتائج إيجابية فيما تتبقى ثلاث مواجهات عربية مرتقبة لاستكمال مشوار الجولة الأولى.

نتائج إيجابية للمنتخبات العربية

شهدت الجولة الأولى ظهورًا قويًا للمنتخبات العربية، حيث تعادل منتخب قطر مع سويسرا بنتيجة 1-1، فيما فرض المنتخب المغربي التعادل على البرازيل بالنتيجة ذاتها.

وخسر المنتخب التونسي  أمام السويد بنتيجة 5-1 بينما تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل فريق وانتهت مواجهة السعودية وأوروجواي بالتعادل الإيجابي 1-1.

العراق يبدأ مشواره أمام النرويج

يستهل المنتخب العراقي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب النرويج في الواحدة صباح غد الأربعاء على ملعب “جيليت” ضمن منافسات المجموعة التي تضم أيضا منتخبات فرنسا والسنغال إلى جانب العراق والنرويج.

ويسعى أسود الرافدين لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم دفعة قوية في بداية مشوارهم بالمونديال.

الجزائر في اختبار صعب أمام الأرجنتين

يخوض المنتخب الجزائري مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم، في الرابعة فجر غد الأربعاء على ملعب "كانساس سيتي".

وتضم المجموعة العاشرة منتخبات الأرجنتين والجزائر والأردن والنمسا، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.

الأردن يفتتح مشواره بمواجهة النمسا

من جانبه، يبدأ المنتخب الأردني مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب النمسا في السابعة صباح غد الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

ويأمل "النشامى" في تحقيق انطلاقة قوية قبل المواجهات المرتقبة أمام الجزائر والأرجنتين في الجولات التالية.

ثلاث مواجهات عربية لاستكمال الجولة الأولى

ومع تبقي مباريات العراق أمام النرويج والجزائر أمام الأرجنتين، والأردن أمام النمسا، تترقب الجماهير العربية استكمال ظهور ممثليها الثمانية في النسخة الحالية من كأس العالم وسط آمال بمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق انطلاقة مميزة في البطولة العالمية.

كأس العالم 2026 منتخب مصر منتخب قطر المنتخب التونسي منتخب النرويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ترشيحاتنا

رأس السنة الهجرية

هل عمل وليمة يوم رأس السنة الهجرية بدعة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

وزير الأوقاف

الأزهري ينعى وكيل وزارة الأوقاف للرئاسة الرقابية والتقويم السابق

الأذكار

أذكار مستحبة في الأشهر الحرم لمغفرة الذنوب .. رددها الآن

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟ .. أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة في الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أحدث إطلالات صبا مبارك

بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد