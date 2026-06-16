نتائج إيجابية للعرب في افتتاح كأس العالم 2026.. و3 مواجهات مرتقبة تستكمل الجولة الأولى

اقتربت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من إسدال الستار عليها بعدما خاضت خمسة منتخبات عربية مبارياتها الافتتاحية ونجح أربعة في تحقيق نتائج إيجابية فيما تتبقى ثلاث مواجهات عربية مرتقبة لاستكمال مشوار الجولة الأولى.

نتائج إيجابية للمنتخبات العربية

شهدت الجولة الأولى ظهورًا قويًا للمنتخبات العربية، حيث تعادل منتخب قطر مع سويسرا بنتيجة 1-1، فيما فرض المنتخب المغربي التعادل على البرازيل بالنتيجة ذاتها.

وخسر المنتخب التونسي أمام السويد بنتيجة 5-1 بينما تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل فريق وانتهت مواجهة السعودية وأوروجواي بالتعادل الإيجابي 1-1.

العراق يبدأ مشواره أمام النرويج

يستهل المنتخب العراقي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب النرويج في الواحدة صباح غد الأربعاء على ملعب “جيليت” ضمن منافسات المجموعة التي تضم أيضا منتخبات فرنسا والسنغال إلى جانب العراق والنرويج.

ويسعى أسود الرافدين لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم دفعة قوية في بداية مشوارهم بالمونديال.

الجزائر في اختبار صعب أمام الأرجنتين

يخوض المنتخب الجزائري مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم، في الرابعة فجر غد الأربعاء على ملعب "كانساس سيتي".

وتضم المجموعة العاشرة منتخبات الأرجنتين والجزائر والأردن والنمسا، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.

الأردن يفتتح مشواره بمواجهة النمسا

من جانبه، يبدأ المنتخب الأردني مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب النمسا في السابعة صباح غد الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

ويأمل "النشامى" في تحقيق انطلاقة قوية قبل المواجهات المرتقبة أمام الجزائر والأرجنتين في الجولات التالية.

ثلاث مواجهات عربية لاستكمال الجولة الأولى

ومع تبقي مباريات العراق أمام النرويج والجزائر أمام الأرجنتين، والأردن أمام النمسا، تترقب الجماهير العربية استكمال ظهور ممثليها الثمانية في النسخة الحالية من كأس العالم وسط آمال بمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق انطلاقة مميزة في البطولة العالمية.