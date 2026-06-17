قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي يكشف موقف الزمالك مع فتوح وأحمد حمدي خلال الموسم المقبل
تهنئة السنة الهجرية الجديدة .. فرّح أحبابك بـ 40 رسالة ولو متأخرة
فرنسا تهزم السنغال بثلاثية مقابل هدف في كأس العالم 2026
الكوم الأحمر يُطالب بحقوقه في صفقة انتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة.. مهيب عبد الهادي يكشف
نقيب الأطباء: كرامة المريض التزام مهني وأخلاقي.. ونرفض تعميم الإساءة للأطباء على مواقع التواصل
إزي توفر في فاتورة الكهرباء أثناء الصيف .. نصائح فعّالة
أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب
كأس العالم .. باركولا يضيف الثاني لفرنسا ويقضي على آمال السنغال
من لحظة الميلاد إلى النزاع القضائي .. رحلة النسب بمشروع قانون الأسرة الجديد
ترحيل بلوجر أمريكي وصديقته ومنعهما من دخول مصر .. معلومات صادمة
سعر الدولار في آخر التعاملات .. تراجع طفيف أمام الجنيه
رشوان : تكليف رئاسي بتطوير الإعلام الوطني لزيادة تأثيره في المجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرنسا تهزم السنغال بثلاثية مقابل هدف في كأس العالم 2026

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
حسن العمدة

حقق منتخب فرنسا فوزًا مُستحقًا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب استاد ميتلايف ستاديوم في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وافتتح فرنسا التهديف في الدقيقة 66، بعد تمريرة بينية رائعة من مايكل أوليسي من منتصف ملعب السنغال الدفاعي وصلت إلى كيليان مبابي أمام المرمى سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وأضافت فرنسا الثاني في الدقيقة 82، بعد تمريرة بينية رائعة من أدريان رابيو وضعت برادلي باركولا في إنفراد تام مر بالكرة نحو المرمى ثم سدد الكرة سكنت يمين الشباك.

وقلّص السنغال الفارق في الدقيقة 94، تسديدة قوية من إبراهيما مباي من الجهة اليمنى لمنقطة الجزاء تسكن يسار الشباك.

وعزّزت فرنسا النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 96، تسديدة صاروخية من كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا من منتصف ملعب السنغال سكنت يسار الشباك.

ومرّ نيكولاس جاكسون  ببراعة نحو منطقة الجزاء ومن ثم سدد الكرة قوية ولكن تصطدم بالقائم الأيمن ومن ثم الحارس وتمر الى ركنية في الدقيقة 25.

تشكيل فرنسا:


ماينان، كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ثيو هيرنانديز، تشواميني، رابيو، أوليسي، ديمبيلي، دوي، مبابي.

تشكيل السنغال:


إدوارد ميندي، دياتا، كوليبالي، نياخات، مالك ديوف، باب ماتار سار، إدريسا جاي، باثي سيك جاي، إسماعيلا سار، نيكولاس جاكسون، ساديو ماني.

السنغال كأس العالم 2026 فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ثاني أكسيد التيتانيوم.. مادة مثيرة للجدل في القصب والمانجا والتمر هندي| إيه الحكاية؟

بعد القصب.. مادة التيتانيوم تصل عصير المانجا والتمر هندي

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

أرشيفية

العثور على جثة مجهول مكبل بالحبال بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

استخراج البطاقة اونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي في يوم واحد.. اعرف الأماكن والأسعار

رأس السنة الهجرية

بعد ثبوت الرؤية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميا

اسعار العملات اليوم

بكام الريال السعودي والدولار؟.. أسعار العملات الآن في البنوك

بالصور

طريقة عمل كوكيز كأس العالم.. حلوى شهية بشكل كرة القدم

طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويعزّي في وفاة شقيق مدير إدارة شؤون المكتب | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لماذا تفقد النساء شعرها بعد سن الستين؟ أسباب غير متوقعة

أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين

هل يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن فقدان الوزن والصحة

هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل والحب.. الحكاية التي لا يرويها كاملة

المزيد