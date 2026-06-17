فرنسا تهزم السنغال بثلاثية مقابل هدف في كأس العالم 2026

حقق منتخب فرنسا فوزًا مُستحقًا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب استاد ميتلايف ستاديوم في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وافتتح فرنسا التهديف في الدقيقة 66، بعد تمريرة بينية رائعة من مايكل أوليسي من منتصف ملعب السنغال الدفاعي وصلت إلى كيليان مبابي أمام المرمى سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وأضافت فرنسا الثاني في الدقيقة 82، بعد تمريرة بينية رائعة من أدريان رابيو وضعت برادلي باركولا في إنفراد تام مر بالكرة نحو المرمى ثم سدد الكرة سكنت يمين الشباك.

وقلّص السنغال الفارق في الدقيقة 94، تسديدة قوية من إبراهيما مباي من الجهة اليمنى لمنقطة الجزاء تسكن يسار الشباك.

وعزّزت فرنسا النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 96، تسديدة صاروخية من كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا من منتصف ملعب السنغال سكنت يسار الشباك.

ومرّ نيكولاس جاكسون ببراعة نحو منطقة الجزاء ومن ثم سدد الكرة قوية ولكن تصطدم بالقائم الأيمن ومن ثم الحارس وتمر الى ركنية في الدقيقة 25.

تشكيل فرنسا:



ماينان، كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ثيو هيرنانديز، تشواميني، رابيو، أوليسي، ديمبيلي، دوي، مبابي.

تشكيل السنغال:



إدوارد ميندي، دياتا، كوليبالي، نياخات، مالك ديوف، باب ماتار سار، إدريسا جاي، باثي سيك جاي، إسماعيلا سار، نيكولاس جاكسون، ساديو ماني.