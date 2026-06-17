خبير لوائح رياضية يحسم الجدل حول أحقية «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبد الكريم

فجّر نادي الكوم الأحمر أزمة جديدة بشأن صفقة انتقال الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة الإسباني، بعدما أعلن تمسكه بالحصول على نسبة من قيمة انتقال اللاعب، مؤكدًا امتلاكه مستندات رسمية تثبت أحقيته في الاستفادة من الصفقة.

وكشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك أنه: "بمجرد ما اللاعب بيوقع عقد احتراف خارجي نظام مطابقة الانتقال TMS بيدعو الاتحادات والأندية التى تدربت اللاعب من سن 12 سنة للتسجيل بجواز السفر الالكتروني المؤقت للاعب وبتستمر العملية دى 10 أيام ثم بعد ذلك سكرتارية الفيفا بتقييم جواز السفر الالكتروني لتأكد من دقته لمدة 15 يومًا وأى ناد مش مُسجّل بجواز السفر الالكتروني النهائي للاعب لن يتم إدارجه فى بيان التخصيص ولن يحصل على أى مكافآت تدريب".

وأكد مسؤولو النادي أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم القانونية والمالية، في ظل القفزة الكبيرة التي حققها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، سواء مع منتخب مصر أو بعد انتقاله إلى برشلونة، وهو ما جعل القضية تكتسب اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي.

وقال ضياء بهجت مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن اللاعب حمزة عبد الكريم وقع استمارة انضمام للنادي عام 2017، بحضور والده وولي أمره محمد عبد الكريم، مشيرًا إلى أن هذه المستندات تؤكد أحقية النادي في الحصول على نسبة من إعادة البيع وفق اللوائح المنظمة لهذا الأمر.

وأضاف أن إدارة النادي ظلت لسنوات تبحث عن المستندات الخاصة باللاعب حتى تمكنت من العثور عليها، وهو ما يدعم موقفها القانوني في المطالبة بحقوقها المالية الناتجة عن انتقال اللاعب إلى برشلونة.