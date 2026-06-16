أوبتا تتوقع فوز النرويج على العراق في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026

يستهل منتخب العراق مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب النرويج، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويحتضن ملعب بوسطن المباراة المرتقبة التي تأتي ضمن منافسات المجموعة التاسعة، والتي تضم أيضًا منتخبي فرنسا والسنغال، في صراع مبكر على حصد النقاط وتعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي.

ويدخل المنتخب العراقي اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية في ظهوره الأول بالمونديال، بينما يسعى المنتخب النرويجي لاستغلال ترشيحات الفوز التي تصب في صالحه قبل انطلاق المواجهة.

وبحسب توقعات شبكة "أوبتا" المعتمدة على الحاسوب العملاق، فإن منتخب النرويج يعد المرشح الأوفر حظًا لتحقيق الفوز بنسبة 75.9%، مقابل 9.9% لمنتخب العراق، فيما بلغت احتمالية انتهاء المباراة بالتعادل 14.2%.