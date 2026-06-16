خبير تحكيمي أرجنتيني: مصر تستحق ركلة جزاء وطرد لمدافع بلجيكا

أكد الخبير التحكيمي الأرجنتيني دييجو آبال أن الحالة التحكيمية المثيرة للجدل خلال مباراة مصر وبلجيكا كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء، إلى جانب إشهار البطاقة الصفراء الثانية لمدافع بلجيكا ومن ثم طرده.

وقال دييجو آبال، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "شاهدت مباراة مصر وبلجيكا مباشرة، وعملية الإمساك بدأت خارج منطقة الجزاء وانتهت على خط منطقة الجزاء، ولذلك أرى أنها ركلة جزاء وبطاقة صفراء لمدافع بلجيكا".

وأضاف: "لا أعرف بالتحديد تعليمات تدخل تقنية الفيديو (VAR) في كأس العالم، لكن من خلال ما أراه فإن مستوى التدخل منخفض جدًا، إذ لا يرغب الحكام في التدخل إلا في حالات التسلل أو تحديد ما إذا كانت الكرة قد خرجت إلى ركلة ركنية أم لا".

وتابع: "في هذه الحالة تحديدًا، أعتقد أنها ركلة جزاء وإنذار ثاني لمدافع بلجيكا، ومن ثم كان يجب طرده".