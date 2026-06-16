الخبير التحكيمي التركي سيركان شينار: زيزو استحق مخالفة وقد تصل العقوبة إلى الطرد المباشر

أكد الخبير التحكيمي التركي سيركان شينار أن أحمد سيد "زيزو"، تعرض لإعاقة واضحة خارج منطقة الجزاء خلال مباراة مصر وبلجيكا، مشيرًا إلى أن العقوبة كان من الممكن أن تصل إلى البطاقة الحمراء المباشرة.

وقال سيركان شينار، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "أعتقد أن الإعاقة حدثت من خارج منطقة الجزاء، وكان يجب على الحكم التدخل واحتساب خطأ لصالح زيزو".

وأضاف: "وفقًا للقانون الجديد للفيفا، قد تُعتبر هذه اللعبة فرصة واعدة، خاصة أن هناك لاعبًا مصريًا داخل منطقة الجزاء يركض في الجهة الأخرى، وكان من الممكن تمرير الكرة له".

وتابع: "بناءً على ذلك، كان من الممكن أن تصل العقوبة إلى إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مدافع بلجيكا".