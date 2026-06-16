أفشة يترقب قرار الأهلي لحسم مستقبله في الموسم الجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن محمد مجدي أفشة ينتظر حسم موقفه النهائي مع القلعة الحمراء بعد عودته واننهاء إعارته إلى الاتحاد السكندري.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب يترقب قرار الجهاز الفني وإدارة النادي بشأن استمراره ضمن صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل أو السماح له بالرحيل، قبل اتخاذ أي خطوة تخص مستقبله.

وأضاف أن أفشة تلقى عدة استفسارات وعروضًا خلال الفترة الماضية، إلا أنه فضل تأجيل مناقشتها لحين وضوح الرؤية بشكل كامل بشأن موقفه مع الأهلي، خاصة أنه يضع الاستمرار داخل القلعة الحمراء كأولوية قبل دراسة أي خيارات أخرى.