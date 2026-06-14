خبير لوائح يكشف عن تفاصيل مهمة بشأن عقوبة إيقاف القيد للأندية| تفاصيل

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، أن الأندية الموقوفة عن القيد لن يكون مسموحًا لها بتسجيل أي لاعبين جدد أكبر من سن 15 عامًا، سواء كانوا هواة أو محترفين.

عامر العمايرة

وأوضح العمايرة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن هذا القرار يأتي ضمن اللوائح المنظمة لعمليات القيد، ويطبق على الأندية خلال فترة العقوبة الموقعة عليها، بما يضمن الالتزام بالأنظمة المعمول بها.

وأشار إلى أن هذه القواعد تهدف إلى ضبط سوق الانتقالات ومنع أي تجاوزات تتعلق بتسجيل اللاعبين خلال فترات الإيقاف.

يواجه نادي الزمالك 17 قضية أدت إلى إيقاف القيد، تتوزع بين مستحقات مالية لمدربين ولاعبين سابقين، بالإضافة إلى التزامات مرتبطة بصفقات انتقال لاعبين من أندية مختلفة.

وتشمل القضايا:

◾ جوزيه جوميز

◾ أندريه بيكي

◾ كريستيان جروس

◾ فرجاني ساسي

◾ نادي أستريلا أمادورا البرتغالي (صفقة شيكو بانزا)

◾ نادي شارلروا البلجيكي (صفقة عدي الدباغ)

◾ نادي نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)

◾ نادي أوليكساندريا الأوكراني (قضيتان تتعلقان بصفقة خوان ألفينا)

◾ إبراهيم نداي

◾ نادي سانت إتيان الفرنسي (صفقة محمود بنتايج)

◾ نادي اتحاد طنجة المغربي (صفقة عبد الحميد معالي)

◾ أحمد الجفالي

◾ يانيك فيريرا

◾ سامسون أكينيولا

◾ بيير باهرلي

◾ يوغوسلاف لازيتش

ويظل ملف القضايا المالية والتعاقدية أحد أبرز التحديات التي تواجه إدارة الزمالك من أجل رفع إيقاف القيد وإبرام صفقات جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة.

وعقد وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا مع هيئة الأوقاف المصرية مؤخرا ، وتم خلاله استعراض كافة الجوانب الخاصة بأرض النادي في ميت عقبة وفق متطلبات هيئة الأوقاف المصرية، ومناقشة الحلول والمقترحات الخاصة بالتعامل مع تلك المتطلبات، بغرض التوصل إلى حلول مستدامة تنهي تمامًا تلك المشاكل والمتطلبات المتراكمة منذ سنوات.

أخر تطورات أرض النادي في ميت عقبة

وتضمن الاجتماع مناقشات مفصلية لهذا الوضع، أثمرت عن حلول توافقية ارتكزت في مجملها على صون حقوق الدولة المصرية متمثلة في وزارة الأوقاف، وبما يحقق مصلحة واستقرار نادي الزمالك حاليًا ومستقبلًا.

ومن المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة الجوانب الفنية والقانونية والاستثمارية لتلك الحلول، للإعلان عنها عند التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق مع هيئة الأوقاف.