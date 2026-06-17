إعلامي يكشف موقف الأهلي من ضم حارس الجونة محمد علاء

كشف الإعلامي أمير هشام عن رغبة الأهلي التعاقد مع محمد علاء حارس الجونة والموجود مع منتخب مصر، بعد ما تألق بشكل ملفت للأنظار خلال الموسم الماضي.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “إدارة الأهلي سوف تحسم ملف الحراس، في ظل امكانية رحيل بعض الأسماء، ولذلك فأن علاء أبرز المرشحين للانتقال للأهلي ولكن في حالة احتراف أحد الحراس الكبار أو إعارة حمزة علاء”.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن عن أن حارس الجونة اللاعب محمد علاء يأتي على رأس اهتمامات نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "محمد علاء حارس الجونة على رأس اهتمامات الزمالك في الصيف".