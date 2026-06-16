عموتة يطلب من بن محمود الالتحاق به في الأهلي المصري

اقترح الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي المصري، على المساعد السابق لوليد الركراكي، رشيد بن محمود، الإلتحاق به في الطاقم الفني المساعد للنادي .

ويرغب عموتة في ضم رشيد بن محمود إلى طاقمه المساعد بالنظر للعلاقة القوية التي تجمع الرجلين حيث سبق لهما الإشتغال معا داخل الوداد الرياضي وحققا معا لقب البطولة ودوري أبطال إفريقيا

وظل رشيد بن محمود من دون مهام منذ رحيله عن المنتخب المغربي حيث اشتغل رفقة وليد الركراكي لمدة أربع سنوات قبل أن يغادر مهامه عقب نهاية كأس أمم إفريقيا، علما أن الجامعة كانت ترغب في استمرار بن محمود

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع المدرب المغربي الحسين عموتة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، ليبدأ المدرب صاحب الـ56 عامًا محطة جديدة في مسيرته التدريبية الحافلة بالإنجازات.





وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن عموتة سيصل إلى القاهرة مصحوبًا بأربعة مساعدين أجانب ضمن جهازه الفني، في خطوة تعكس رغبة الإدارة الحمراء في توفير كافة عوامل النجاح للمدرب المغربي خلال تجربته المرتقبة مع الفريق.

وأضافت المصادر أن عموتة سيتقاضى راتبًا شهريًا يقدر بنحو 145 ألف دولار، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، والذي يمتد لموسمين، ليقود بموجبه المدير الفني المغربي مشروع الأهلي الجديد.