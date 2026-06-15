145 ألف دولار شهريا.. عموتة يصطحب 4 مساعدين أجانب في مهمته مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع المدرب المغربي الحسين عموتة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، ليبدأ المدرب صاحب الـ56 عامًا محطة جديدة في مسيرته التدريبية الحافلة بالإنجازات.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن عموتة سيصل إلى القاهرة مصحوبًا بأربعة مساعدين أجانب ضمن جهازه الفني، في خطوة تعكس رغبة الإدارة الحمراء في توفير كافة عوامل النجاح للمدرب المغربي خلال تجربته المرتقبة مع الفريق.

وأضافت المصادر أن عموتة سيتقاضى راتبًا شهريًا يقدر بنحو 145 ألف دولار، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، والذي يمتد لموسمين، ليقود بموجبه المدير الفني المغربي مشروع الأهلي الجديد.