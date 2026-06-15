تعيين أيمن أشرف ومؤمن زكريا مساعدين لرئيس قطاع الناشئين بالأهلي

أعلن النادي الأهلي تعيين الثنائي أيمن أشرف ومؤمن زكريا مساعدين لرئيس قطاع الناشئين، وذلك ضمن الهيكلة الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة النادي لتطوير منظومة كرة القدم والارتقاء بقطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة.

يأتي القرار في إطار استراتيجية الأهلي للاستفادة من خبرات نجومه السابقين، ومنحهم أدوارًا مؤثرة داخل النادي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الفريق الأول والحفاظ على استمرارية النجاح داخل القلعة الحمراء.

ويُعد أيمن أشرف أحد أبناء الأهلي الذين تركوا بصمة كبيرة بقميص الفريق، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، فيما يحظى مؤمن زكريا بمكانة خاصة لدى جماهير النادي، بعدما قدم مستويات مميزة وكان أحد أبرز العناصر التي ساهمت في العديد من الإنجازات خلال مسيرته مع الفريق.

ومن المنتظر أن يتولى الثنائي مهامهما الجديدة بالتنسيق مع إدارة قطاع الناشئين، من خلال متابعة فرق القطاع المختلفة والعمل على تطوير المواهب الشابة وصقل قدراتها الفنية والسلوكية، بما يتماشى مع فلسفة الأهلي في بناء اللاعبين منذ المراحل العمرية المبكرة.

وأكدت إدارة النادي أن الاستعانة بأبناء الأهلي في المناصب الفنية والإدارية تمثل أحد الركائز الأساسية في مشروع تطوير قطاع الكرة، لما يمتلكونه من خبرات ومعرفة بثقافة النادي وقيمه وتاريخه.