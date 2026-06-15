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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انضمام ياسر رضوان للجهاز الفني لـ الأهلي بقيادة عموتة

ياسر رضوان
ياسر رضوان
حسن العمدة

أعلن النادي الأهلي انضمام ياسر رضوان إلى الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والذي يقوده المدير الفني المغربي الحسين عموتة، وذلك ضمن الهيكلة الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة القلعة الحمراء استعدادًا للموسم المقبل.

ويأتي انضمام ياسر رضوان في إطار خطة الأهلي لتكوين جهاز فني يمتلك الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لمواصلة المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعد رضوان من الأسماء التي تمتلك خبرات واسعة في مجال التدريب والعمل الفني، بعدما خاض العديد من التجارب الناجحة على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع إدارة الأهلي للاستعانة بخدماته ضمن التشكيل الجديد للجهاز الفني.

وتسعى إدارة النادي إلى توفير كافة عوامل النجاح للجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، من خلال الاستعانة بكفاءات قادرة على تنفيذ رؤية النادي الفنية وتحقيق الأهداف المرجوة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد مهامه خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لوضع برنامج الإعداد الخاص بالفريق للموسم الجديد، إلى جانب حسم عدد من الملفات المتعلقة بقائمة اللاعبين والتعاقدات الجديدة.

ويأمل الأهلي أن تسهم التغييرات الأخيرة في تعزيز قوة الفريق واستعادة المزيد من الألقاب، بما يتماشى مع طموحات جماهيره التي تنتظر ظهورًا قويًا للفريق تحت القيادة الفنية الجديدة.

النادي الأهلي ياسر رضوان الحسين عموتة الأهلي

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