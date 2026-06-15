قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز وحفر آبار جديدة
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ
مباراة مصر وبلجيكا أبرز محتوى برنامج على مسؤوليتي مع أحمد موسى اليوم
النسناسة سوزي تحسمها وتتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا عبر صدى البلد.. فيديو
145 ألف دولار شهريا.. عموتة يصطحب 4 مساعدين أجانب في مهمته مع الأهلي
وزير التعليم: لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير في امتحانات الثانوية العامة 2026
سخرية وتحدٍ.. السنغال تضرب ولا تبالي في المونديال
قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد
مفاجأة أصحاب الأرض .. من هو علي أحمد المتألق مع كندا ضد البوسنة والهرسك؟
زيارة محمد بن زايد للقاهرة تؤكد قوة الشراكة المصرية الإماراتية
تشكيل لجنة طارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة سمير شحاتة
صناعة النواب: مشاركة السيسي في قمة السبع الكبرى تعكس الثقل السياسي المتنامي لمصر على الساحة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يعلق على تولي الحسين عموتة الإدارة الفنية للأهلي

الحسين عموتة
الحسين عموتة
ميرنا محمود

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند  ، بالمدرب المغربي الحسين عموتة، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة وقدرات كبيرة تجعله إضافة لأي ناد يتولى قيادته.

وقال فتحي سند عبر تصريحات إذاعية : تعاقد الأهلي مع حسين عموتة "قرار شجاع".. مدرب كفء، شاطر، ويمتلك خبرة إفريقية هائلة، ولديه قدرة كبيرة على التعامل مع الضغوطات والأجواء الجماهيرية والإعلامية.

لم يعد ملف التعاقد مع المغربي حسين عموتة مجرد خطوة لتعيين مدير فني جديد يقود الأهلي في الموسم المقبل بل يبدو أن إدارة القلعة الحمراء تتجه نحو مشروع مختلف يمنح المدرب القادم صلاحيات واسعة لإعادة رسم ملامح الفريق في واحدة من أهم القرارات الفنية التي اتخذها النادي خلال السنوات الأخيرة.

ومع اقتراب الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب المغربي تتضح ملامح المرحلة المقبلة داخل الأهلي والتي لن تقتصر على تغيير الجهاز الفني فقط بل تمتد إلى إعادة تقييم قائمة اللاعبين بالكامل وعلى رأسها ملف المحترفين الأجانب الذي سيكون تحت سيطرة عموتة بصورة مباشرة.

الأهلي يراهن على مشروع لا على مدرب
خلال السنوات الماضية اعتاد الأهلي التعاقد مع مدربين أصحاب سير ذاتية قوية لكن التجربة الحالية تبدو مختلفة.

فبحسب المعلومات المتداولة داخل النادي فإن الإدارة قررت منح حسين عموتة مساحة كبيرة لاتخاذ القرارات الفنية دون تدخل وهو ما يعكس قناعة كاملة بقدرات المدرب المغربي ورؤيته للمستقبل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الأهلي تحديات كبيرة على المستويين المحلي والقاري مع ازدحام الأجندة وتزايد المنافسة على جميع البطولات.

الحسين عموتة فتحي سند الاهلي مدرب الاهلي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأنبا بسادة يرسم كاهنين جديدين بإيبارشية إخميم وساقلته

وزير الزراعة

علاء فاروق: القطاع الزراعي يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

الرعاية التناسلية

الزراعة تعلن بالأرقام.. تلقيح 38,761 رأس ماشية وعلاج آلاف الحالات خلال مايو

بالصور

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد