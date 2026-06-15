فتحي سند يعلق على تولي الحسين عموتة الإدارة الفنية للأهلي

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند ، بالمدرب المغربي الحسين عموتة، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة وقدرات كبيرة تجعله إضافة لأي ناد يتولى قيادته.

وقال فتحي سند عبر تصريحات إذاعية : تعاقد الأهلي مع حسين عموتة "قرار شجاع".. مدرب كفء، شاطر، ويمتلك خبرة إفريقية هائلة، ولديه قدرة كبيرة على التعامل مع الضغوطات والأجواء الجماهيرية والإعلامية.

لم يعد ملف التعاقد مع المغربي حسين عموتة مجرد خطوة لتعيين مدير فني جديد يقود الأهلي في الموسم المقبل بل يبدو أن إدارة القلعة الحمراء تتجه نحو مشروع مختلف يمنح المدرب القادم صلاحيات واسعة لإعادة رسم ملامح الفريق في واحدة من أهم القرارات الفنية التي اتخذها النادي خلال السنوات الأخيرة.

ومع اقتراب الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب المغربي تتضح ملامح المرحلة المقبلة داخل الأهلي والتي لن تقتصر على تغيير الجهاز الفني فقط بل تمتد إلى إعادة تقييم قائمة اللاعبين بالكامل وعلى رأسها ملف المحترفين الأجانب الذي سيكون تحت سيطرة عموتة بصورة مباشرة.

الأهلي يراهن على مشروع لا على مدرب

خلال السنوات الماضية اعتاد الأهلي التعاقد مع مدربين أصحاب سير ذاتية قوية لكن التجربة الحالية تبدو مختلفة.

فبحسب المعلومات المتداولة داخل النادي فإن الإدارة قررت منح حسين عموتة مساحة كبيرة لاتخاذ القرارات الفنية دون تدخل وهو ما يعكس قناعة كاملة بقدرات المدرب المغربي ورؤيته للمستقبل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الأهلي تحديات كبيرة على المستويين المحلي والقاري مع ازدحام الأجندة وتزايد المنافسة على جميع البطولات.