عموتة مديرًا فنيًا لـ الأهلي موسمين

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد مساء اليوم، الهيكلة الجديدة لقطاع كرة القدم، والتي تم إعدادها من قبل ياسين منصور نائب رئيس النادي، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمفوضين بملف الكرة، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العمل الفني والإداري بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الهيكلة الجديدة عددًا من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز الاستقرار الفني وتهيئة الفريق الأول لكرة القدم للمنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والقارية، في ظل الطموحات الكبيرة التي تسعى إدارة القلعة الحمراء إلى تحقيقها خلال المواسم المقبلة.

وجاء على رأس القرارات تعيين المدرب المغربي الحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، ليبدأ مرحلة جديدة مع النادي الأهلي الذي يراهن على خبراته الكبيرة وسجله المميز في الملاعب العربية والإفريقية.

ويعد عموتة من أبرز المدربين في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق العديد من النجاحات والبطولات مع الفرق والمنتخبات التي تولى قيادتها، ما جعله أحد الأسماء المطروحة بقوة لقيادة الأهلي في المرحلة المقبلة.

وأكدت إدارة الأهلي أن الهيكلة الجديدة تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة العمل داخل قطاع الكرة، وتوفير كل عوامل النجاح للفريق الأول، بما يضمن استمرار النادي في المنافسة على الألقاب وتحقيق تطلعات جماهيره.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن باقي تفاصيل الهيكلة الجديدة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الكشف عن التصور الكامل للجهاز الفني والإداري المعاون، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.