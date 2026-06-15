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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجاحات سيد عبد الحفيظ .. الأهلي يحسم تجديد عقد نجم الفريق

الأهلي
الأهلي
حسام الحارتي

نجح سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على قطاع الكرة، في تحقيق أولى خطواته الناجحة داخل منصبه الجديد، بعدما تمكن من حسم ملف تجديد عقد أحمد نبيل "كوكا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

 كان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد اعتمد خلال الفترة الأخيرة سياسة مالية جديدة تستهدف إعادة هيكلة الرواتب وخفض سقف الأجور داخل الفريق، وهو ما أثار العديد من التساؤلات بشأن مستقبل عدد من اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة.

وكشف مصدر داخل النادي أن عبد الحفيظ لعب دورًا بارزًا في إقناع كوكا بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، رغم تلقيه عروضًا خارجية خلال الفترة الماضية، أبرزها من أحد الأندية الكرواتية.

وأوضح المصدر أن اللاعب وافق على توقيع عقد جديد يمتد لمدة خمسة مواسم، في إطار التزامه بمشروع الأهلي ورغبته في مواصلة مشواره مع الفريق.

وأضاف أن كوكا سيحصل على راتب سنوي يبلغ 20 مليون جنيه خلال الموسم الأول من العقد الجديد، مع زيادة قدرها 3 ملايين جنيه في كل موسم لاحق، إلى جانب حوافز ومكافآت إضافية قد تصل إلى 5 ملايين جنيه سنويًا، وفقًا للبطولات والإنجازات الجماعية التي يحققها الفريق.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تستعد للإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب خلال الساعات المقبلة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

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