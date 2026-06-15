خالد الغندور: تشجيع منتخب مصر واجب.. والأهلي والزمالك جزء من الوطن

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل؛ بتعليق، نشره عبر حسابه على “فيس بوك”، أكد فيه أن دعم المنتخب الوطني يجب أن يكون فوق أي انتماءات أو خلافات رياضية.

وقال الغندور، إن أي شخص يحب بلده بشكل طبيعي؛ سيتمنى فوز منتخب مصر، بغض النظر عن أسماء اللاعبين، أو هوية المدرب، سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا، مشددًا على أن الأهم هو “تحقيق الانتصارات، وتشريف اسم مصر في المحافل الدولية”.

وأضاف أن الانتماءات للأندية لا يجب أن تطغى على تشجيع المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الأهلي والزمالك جزء من مصر، وليس العكس، وأن مصلحة المنتخب تبقى الأولوية للجميع.

مباراة منتخب مصر وبلجيكا

يخوض منتخب مصر اختبارا قويا أمام منتخب بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات؛ ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.