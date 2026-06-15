إبراهيم سعيد يدعم منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم .. ماذا قال؟

حرص ابراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، على دعم الفراعنة قبل مواجهة بلجيكا مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه على فيسبوك: "بالتوفيق اليوم لمنتخب مصر وللجهاز الفني واللاعبين امام بلجيكا بإذن الله تفرحونا يا رجاله".

مباراة منتخب مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.