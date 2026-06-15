بقرار جماعي من مجلس الإدارة.. الزمالك يمدد عقد معتمد جمال لموسم جديد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، بالإجماع، تمديد عقد معتمد جمال لمدة موسم إضافي، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في القدرات الفنية والإدارية التي قدمها خلال الفترة الماضية.

جاء قرار مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير، وبعد مناقشة ملف الجهاز الفني وتقييم العمل الذي تم إنجازه، حيث اتفق أعضاء المجلس على أهمية استمرار معتمد جمال ضمن منظومة العمل بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

ويرى مسؤولو الزمالك أن تمديد التعاقد مع معتمد جمال يأتي في إطار خطة الحفاظ على الاستقرار الفني والإداري داخل النادي، خاصة في ظل التحديات والاستحقاقات التي تنتظر الفريق في الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري.

وأكدت مصادر داخل القلعة البيضاء أن القرار حظي بإجماع كامل من أعضاء مجلس الإدارة، تقديرًا للدور الذي لعبه معتمد جمال خلال الفترة الماضية، ومساهمته في دعم الفريق وتحقيق أهدافه.

ومن المنتظر أن يواصل معتمد جمال مهامه مع الزمالك خلال الموسم المقبل، بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيل التمديد، ليضمن النادي استمرار أحد عناصره الفنية المهمة ضمن مشروعه المستقبلي.