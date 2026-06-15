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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: الزمالك لا يمانع احتراف حسام عبد المجيد بشرط

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
منار نور

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف النادي من مستقبل مدافعه الشاب حسام عبد المجيد، مؤكدًا أن الإدارة لا تمانع رحيله للاحتراف الخارجي خلال الموسم المقبل، ولكن بشرط وصول عروض مناسبة من الناحية الفنية والمالية.

ونقل نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن عبر حسابه على موقع “فيسبوك” تصريحات المصدر، والتي أوضحت أن ملف احتراف اللاعب مطروح، لكن القرار النهائي مرتبط بقيمة العروض المقدمة.

وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك يدرس دائمًا مصلحة اللاعب والنادي معًا، في ظل رغبة بعض اللاعبين في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، مع التأكيد على عدم التفريط في أي عنصر أساسي إلا وفق شروط تحفظ حقوق النادي.

ويُعد حسام عبد المجيد أحد أبرز مدافعي الفريق في الفترة الأخيرة، حيث نجح في تثبيت أقدامه ضمن التشكيل الأساسي، ما جعله محط اهتمام بعض الأندية الخارجية، بحسب ما تردد في الفترة الماضية.

حسام عبد المجيد الزمالك احمد حسن

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