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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم سعيد ينتقد دفاع منتخب مصر بعد ودية البرازيل: «أي حد هيقول سلام عليكم هيحط هدف»

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

علّق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على خسارة الفراعنة أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كابتن حسام حسن لازم يشتغل على المدافعين، لأن أي حد هيقول سلام عليكم هيحط هدف.. أخطاء دفاعية وبطء غير طبيعي».

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في ختام استعداداته لبطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت بعض الأخطاء الدفاعية التي أثارت الجدل حول أداء الخط الخلفي للفريق.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم 


ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

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