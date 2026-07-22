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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يواصل لقاءاته الأسبوعية مع المواطنين ويوجه بسرعة حل الشكاوى

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اللقاء الأسبوعي الدوري مع المواطنين بديوان عام المحافظة، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة حلها، تنفيذًا لرؤية تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.

وجاء اللقاء بحضور نائب المحافظ، ومدير مديرية الصحة، ومدير مديرية الإسكان، ومدير مكتب المحافظ، ورئيس مدينة القصير، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن اللقاء الأسبوعي مع المواطنين ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل نهجًا عمليًا للتواصل المباشر مع المواطنين، ووسيلة فعالة لرفع المعاناة عنهم، وتسريع وتيرة إنجاز طلباتهم في إطار القانون.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخدمية والحيوية، حيث استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين، وراجع تفاصيل كل حالة على حدة، موجهًا المسؤولين بسرعة دراسة الطلبات والبت فيها، مع إزالة أي معوقات تواجه أصحابها، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وتضمنت الطلبات التي تمت مناقشتها تظلمات خاصة بملفات تقنين أوضاع الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب طلبات تتعلق بتيسير سداد المستحقات والأقساط المتأخرة، وسحب الأراضي، وفسخ بعض التعاقدات، فضلًا عن بحث حالات إنسانية لاستبدال وحدات سكنية مراعاةً للظروف الصحية، بالإضافة إلى شكاوى خاصة بالتعديات وطلبات استخراج تراخيص البناء والهدم.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة متابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة خلال اللقاء، مكلفًا إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعداد تقارير دورية توضح ما تم اتخاذه من إجراءات، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تأجيل أي طلب.

وأوضح أن إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة تتولى استقبال الشكاوى والطلبات بشكل مستمر، وفحصها وإعدادها قبل عرضها خلال اللقاءات الأسبوعية، بما يسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار وتحقيق أفضل استجابة لمطالب المواطنين.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة مستمرة في عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، باعتبارها إحدى الآليات المهمة لتعزيز التواصل مع المواطنين، وتحويل مطالبهم إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مدن المحافظة.

البحر الأحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر محافظ البحر الاحمر مدينة القصير

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