تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن بمواني الهيئة يسجل، اليوم الأربعاء، وصول وسفر 9 سفن، وتداول 11 ألف طن بضائع، و636 شاحنة، و201 سيارة، فضلًا عن تسجيل وصول وسفر 1439 راكبًا بمختلف موانيها البحرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الواردات تشمل 4 سفن، و3000 طن بضائع، و278 شاحنة، و170 سيارة، في حين تضم حركة الصادرات 5 سفن، و8000 طن بضائع، و358 شاحنة، و31 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا البحري يستقبل السفينتين (الحرية 2) و(PELAGOS EXPRESS)، بينما تغادر ثلاث سفن أخرى وهي: (أمل)، و(بريدج)، و(ALCUDIA EXPRESS).

وفي السياق ذاته، سجل ميناء نويبع تداول 2589 طن بضائع و162 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية منتظمة ومستمرة تقوم بها السفينتان (الحسين) و(أيلة) لتسهيل حركة التجارة البينية والركاب بين الموانئ.