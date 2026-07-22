المغرب الفاسي يطلب ضم رضا سليم.. والأهلي يشترط موافقة اللاعب

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، نقلًا عن موقع برلمان سبور المغربي، أن نادي المغرب الفاسي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المغربي رضا سليم، جناح الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح عبد الباسط أن إدارة الأهلي أبلغت النادي المغربي بضرورة الحصول على موافقة اللاعب أولًا، باعتبارها شرطًا أساسيًا قبل فتح أي مفاوضات رسمية بين الناديين بشأن المقابل المالي وباقي تفاصيل الصفقة.

وأضاف أن الأهلي سبق ورفض عرضًا رسميًا من نادي الجيش الملكي المغربي للتعاقد مع رضا سليم بشكل نهائي، بلغت قيمته 400 ألف دولار، في ظل تمسك النادي بالحصول على عرض يتناسب مع القيمة الفنية والمالية للاعب



