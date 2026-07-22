فرج عامر: الأهلي يوقع عقود مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مقابل 195 ألف يورو

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي وقع عقود خوض مباراته الودية أمام برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر، مشيرًا إلى أن المقابل المالي للمباراة يبلغ 195 ألف يورو، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد عامر أن القيمة الحقيقية للمواجهة لا تكمن في المبلغ الذي سيحصل عليه الأهلي، وإنما في المكاسب التسويقية والمعنوية الكبيرة الناتجة عن اختيار النادي الأحمر ليكون المنافس الرسمي لبرشلونة في كأس خوان جامبر، وهي البطولة التي اعتاد النادي الكتالوني افتتاح موسمه بها.

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب الإعلان الرسمي عن إقامة المباراة، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين إلى مراحلها النهائية.