موقف الأهلي من بيع نجمه للمغرب الفاسي

دخل نادي المغرب الفاسي على خط المفاوضات مع الأهلي من أجل التعاقد مع المغربي رضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتهاء فترة إعارته مع الجيش الملكي.

وبحسب موقع "برلمان سبورت" المغربي، فإن إدارة المغرب الفاسي استغلت المباحثات القائمة مع الأهلي بشأن التعاقد مع المهاجم سفيان بنجديدة، وطرحت في الوقت نفسه رغبتها في ضم رضا سليم، سواء بنظام الإعارة أو عبر شراء عقده بشكل نهائي.

وأوضح التقرير أن إدارة الأهلي أبلغت النادي المغربي بأن الخطوة الأولى تتمثل في الحصول على موافقة اللاعب، قبل فتح باب التفاوض حول الجوانب المالية الخاصة بالصفقة.

وأشار الموقع إلى أن الأهلي كان قد رفض في وقت سابق عرضًا من الجيش الملكي للتعاقد مع رضا سليم مقابل 400 مليون سنتيم، في ظل وجود اهتمام آخر من أحد الأندية الليبية بالحصول على خدمات اللاعب خلال سوق الانتقالات الحالية.

وقدم رضا سليم موسمًا مميزًا بقميص الجيش الملكي، حيث سجل خمسة أهداف وصنع أربعة أخرى في الدوري المغربي، كما ساهم في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع أكثر من نادٍ لمحاولة التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.