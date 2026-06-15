ربنا العدل.. تعليق الغندور على حكم حبس هاني شكري 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي

قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار مصطفى البديوي، اليوم الاثنين، بمعاقبة هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف جماهير النادي الأهلي والإساءة إليهم بألفاظ اعتبرتها المحكمة ماسّة بالشرف والاعتبار.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “هو اللي بيشتم الحكام او بيتهم الحكام بالرشوة او اللي بيتهم مسئول بتوجيه الدوري او اللي بيضرب منافس او اللي بيشتم حكم بأمه بيتعافب ويا ترى اللي بيسجل لبني آدم بدون علمه ويذيع ده قانونا مجرم ولا مسموح ارجو الإفادة من الناس القانونيين وطبعا كلنا ضد اي اساءة لأي شخص بس طبعا كلنا بنحب العدل علي الكل وكلنا مع الأخلاق والأدب ولا إيه واخيرا لابد ان ينتفض اي شخص لكرامته ويبحث عن حقه مش يترك غيره ليأتي بحقه وفي النهاية ربنا هو العدل”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو 2025، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله هاني شكري أثناء خروجه من إحدى مناسبات العزاء، وهو يوجه عبارات مسيئة لجماهير الأهلي خلال حديثه مع أحد الحضور، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل والغضب بين جماهير النادي.

وعلى إثر الواقعة، كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث نظرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم الواقعة، وقررت إيقاف هاني شكري لمدة ثلاثة أشهر، ومنعه من دخول الملاعب خلال فترة العقوبة، إلى جانب تغريمه 50 ألف جنيه، معتبرة ما صدر عنه تجاوزًا للروح الرياضية وإساءة لجماهير الأهلي.