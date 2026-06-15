إبراهيم فايق يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا بكأس العالم

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة دعم إلى منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عندي تفاؤل وثقة كبيرة في لعيبة منتخب مصر.. هم ١١ واحنا ١١ .. كل اللي عايزه لو مش هنكسب.. منخسرش.. نعمل اللي علينا.. نتعب على كل كرة.. نركز على كل تفصيلة.. مهما كان حجم الضغط احنا عندنا لعيبة كبيرة وشافت أعلى المستويات.. بالتوفيق يا رجالة وقلوبنا وحناجرنا معاكم في ضهركم ١٢٠ مليون”.

مباراة منتخب مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.