مسيرة الحسين عموتة التدريبية.. رحلة ناجحة تنتهي بقيادة الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع المدرب المغربي الحسين عموتة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، ليبدأ المدرب صاحب الـ56 عامًا محطة جديدة في مسيرته التدريبية الحافلة بالإنجازات.

ويعد عموتة أحد أبرز المدربين العرب في السنوات الأخيرة، بعدما نجح في تحقيق العديد من الألقاب مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها، بفضل شخصيته القوية وقدرته على بناء فرق تنافسية.

البداية مع الأندية المغربية

استهل عموتة مسيرته التدريبية مع نادي السد القطري كمساعد مدرب، قبل أن يخوض تجارب عدة في المغرب، كان أبرزها مع الفتح الرباطي، حيث قاده لتحقيق لقب الدوري المغربي لأول مرة في تاريخ النادي عام 2016.

التألق القاري مع الوداد

وفي عام 2017 تولى تدريب الوداد المغربي، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الأهلي في النهائي، ليكتب اسمه بين أبرز المدربين في القارة السمراء.

كما حقق لقب الدوري المغربي مع الوداد، مؤكدًا قدرته على المنافسة في مختلف البطولات.

إنجاز تاريخي مع منتخب المغرب المحلي

تولى عموتة قيادة منتخب المغرب للمحليين، وحقق إنجازًا كبيرًا بالتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين (الشان) عامي 2018 و2020، ليصبح أول مدرب يحقق البطولة مرتين متتاليتين.

تجربة ناجحة مع الأردن

وفي عام 2023 تولى تدريب منتخب الأردن، وقاد "النشامى" لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نهائي كأس آسيا 2023 لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية، بعد مشوار استثنائي شهد الإطاحة بعدد من المنتخبات الكبرى.

محطة الأهلي

وبعد سلسلة النجاحات التي حققها على المستويين العربي والإفريقي، وقع اختيار إدارة الأهلي على الحسين عموتة لقيادة الفريق خلال الموسمين المقبلين، في إطار مشروع جديد يهدف إلى مواصلة حصد البطولات محليًا وقاريًا.

ويأمل جمهور الأهلي أن ينجح المدرب المغربي في تكرار إنجازاته السابقة، وقيادة الفريق نحو المزيد من الألقاب، مستفيدًا من خبراته الكبيرة وشخصيته الفنية التي صنعت الفارق في مختلف محطاته التدريبية.

أبرز ألقاب الحسين عموتة كمدرب:

الدوري المغربي مع الفتح الرباطي.

الدوري المغربي مع الوداد.

دوري أبطال إفريقيا مع الوداد (2017).

كأس الأمم الإفريقية للمحليين "الشان" (2018 و2020).

الوصول إلى نهائي كأس آسيا مع منتخب الأردن (2024).