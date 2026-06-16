حسين الشحات يشارك جمهوره استمتاعه بالعطلة الصيفية

شارك نجم الاهلي حسين الشحات جمهوره صورا من عطلته الصيفية و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهر حسين الشحات علي متن يخت من داخل البحر ،مما حازت الصورة على إعجاب متابعيه.

اقترب النادي الأهلي من حسم أحد الملفات المهمة داخل الفريق الأول لكرة القدم، بعدما كشف الناقد الرياضي أحمد درويش عن التوصل لاتفاق مع حسين الشحات بشأن تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

ويأتي تجديد عقد حسين الشحات ضمن خطة إدارة الكرة بالأهلي للحفاظ على العناصر الأساسية وتجديد عقود عدد من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل التحركات الجارية لحسم عدة ملفات داخل الفريق، وعلى رأسها ملفا أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات.

ويُعد الشحات من أبرز لاعبي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، حيث يراهن الجهاز الفني على خبراته الكبيرة ودوره المؤثر داخل الفريق، ما دفع الإدارة للتحرك مبكرًا من أجل ضمان استمراره خلال الموسمين المقبلين.

وتسعى إدارة الأهلي إلى غلق ملفات التجديد سريعاً قبل انطلاق المشروع الفني الجديد بقيادة عموتة الذي يرغب في بدء مهمته بقائمة مستقرة وقوام أساسي مكتمل خاصة أن الفريق مقبل على موسم مزدحم بالتحديات المحلية والقارية.