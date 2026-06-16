فيفا تشيد بشوبير.. 17 تصدي ناجح أمام بلجيكا وتفوق لافت على كورتوا

واصل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، تقديم مستويات مميزة خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما كشف تقرير لجنة الدراسات الفنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أرقام استثنائية للحارس المصري خلال مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ووفقًا للتقرير الفني الصادر عن "فيفا"، حقق شوبير نسبة نجاح كاملة في التصديات بلغت 100%، بعدما نجح في التعامل مع جميع الكرات التي سددها لاعبو المنتخب البلجيكي على مرماه.

وتصدى الحارس المصري لـ17 تسديدة طوال أحداث اللقاء، ليخرج بسجل مثالي دون أي خطأ، في واحدة من أبرز العروض الفردية لحراس المرمى خلال البطولة حتى الآن.

ولم يقتصر تألق شوبير على الجانب الدفاعي فقط، بل امتد إلى دوره في بناء اللعب والمساهمة في تحضير الهجمات من الخلف، حيث سجل 53 مشاركة في بناء اللعب خلال المباراة، متفوقًا على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي بلغ عدد مشاركاته 36 فقط.

ويعكس هذا المؤشر حجم مساهمة الحارس في منظومة الفريق، إذ يشمل عدد مرات التدخل بالتمرير والاستلام وبدء الهجمات والتعامل مع الكرات الدفاعية أثناء المباراة.

وحظي شوبير بإشادة واسعة عقب المباراة، بعدما لعب دورًا رئيسيًا في خروج منتخب مصر بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية، مؤكدًا جاهزيته لتحمل المسؤولية في أكبر المحافل الدولية.